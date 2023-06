“Een dagje in een rolstoel lijkt nog leuk, maar het is enorm moeilijk”, zeggen de kinderen. — © eva

Lanaken

Alle leerlingen van het vierde leerjaar van Lanakense scholen hebben deze week aan den lijve kunnen ondervinden hoe het is om een beperking te hebben. In workshops leerden ze zo geblinddoekt lopen met een blindenstok of reanimeren. “Best zwaar”, klonk het achteraf.