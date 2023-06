Anderlecht is eraan begonnen. De spelers verzamelden op Neerpede én aan het UZ in Gent voor hun fysieke tests. Nieuwkomers waren er nog niet, maar het bestuur probeert diverse sportieve en niet-sportieve dossiers af te ronden. De eerste transfer komt er aan, Joma blijft kledingsponsor en het is maar een detail: de jacuzzi – die lang kapot was – werkt weer.