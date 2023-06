Sabalenka laat matchpoint liggen en stort in: Muchova plaatst zich als eerste voor de finale op Roland Garros

Karolina Muchova (WTA 43) heeft zich donderdag verrassend als eerste geplaatst voor de vrouwenfinale op Roland Garros. De Tsjechische maakte in haar halve finale een straffe comeback tegen Aryna Sabalenka (WTA 2), het tweede reekshoofd in Parijs en haalde het met 7-6, 6-7 en 7-5. De Wit-Russische Sabalenka kreeg bij 2-5 in de derde set een matchpoint, miste en verloor vervolgens vijf games op een rij.