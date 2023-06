Maaseik

De uitslaande brand die woensdagavond in de houtafdeling van campus Mosa-RT in Maaseik uitbrak, heeft drie machineruimtes in de as gelegd. “Helaas gingen ook een 50-tal eindprojecten, waar onze vierdejaars aan gewerkt hebben, in de vlammen op.” Het merendeel van de 1.972 leerlingen kan vandaag of maandag terug naar school.