Vergeet de F1 voor even, dé autosportrace van het jaar vindt dit weekend in Frankrijk plaats. De 24 Uur van Le Mans viert zijn 100ste verjaardag en doet dat in stijl. Met Ferrari versus Porsche, voor het eerst in 50 jaar. Met negen Belgen en drie Limburgers, waarvan Laurens Vanthoor mag dromen van het allerhoogste. Tien opvallende zaken op een rijtje.