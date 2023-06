Zes zeeberen op mysterieuze wijze neergestoken op strand bij Kaapstad

“Zes Kaapse pelsrobben werden op zee neergestoken en spoelden aan op Long Beach in Kommetjie, waarschijnlijk verdronken als gevolg van het trauma veroorzaakt door hun verwondingen”, aldus de verklaring, zonder aanwijzingen te geven over de daders.

Het gemeentebestuur heeft “deze wreedheid tegen onze zeedieren” veroordeeld en beloofde de daders te identificeren en te vervolgen.

Kaapse pelsrobben, die ongeveer twee meter lang zijn en over het algemeen tussen de 200 en 300 kilogram wegen, leven in kolonies en wijken zelden ver van de kust. Omdat ze veel vis eten om in hun levensonderhoud te voorzien, worden ze geminacht door vissers, die ze soms stropen om hun aantal te verminderen.