Dit weten we al over steekpartij Annecy: Nederlands en Brits kind bij zwaargewonde slachtoffers

Een man met een mes heeft donderdagochtend kinderen aangevallen in een speeltuin langs een meer in het Franse Annecy. Daarbij zijn vier jonge kinderen en twee volwassenen zwaargewond geraakt. Twee van hen zijn in levensgevaar. De dader, een dertiger, werd snel gevat.

De aanval vond donderdagvoormiddag rond 9.45 uur plaats in een kleine speeltuin, in de buurt van het meer van Annecy (departement Haute-Savoie), waar elke dag veel toeristen aanwezig zijn. Bij de aanval vielen vijf zwaargewonden: één volwassene en vier jonge kinderen. Volgens de Franse procureur Line Bonnet-Mathis gaat het om een broertje en zusje van 2 en 3 jaar, een kind van 2 en een kind van 22 maanden. Twee van hen hebben de Nederlandse en de Britse nationaliteit. Zij waren op vakantie aan het meer. Eerder werd gezegd dat het om een Duits kind ging, maar dat bleek niet te kloppen. Het jongste en het oudste kind zijn in levensgevaar.

De hulpdiensten, de politie en het leger kwamen ter plaatse om de kinderen te verzorgen en de omgeving te beveiligen.

Asielaanvraag

De dader, die volgens ooggetuigen een hoofddoek droeg tijdens de aanval, is Abdalmasih H., een 31-jarige asielzoeker uit Syrië. Hij raakte ook gewond toen de toegesnelde agenten hem neerschoten. Hij kon snel overmeesterd en opgepakt worden.

Op sociale media doen video’s van de aanval de ronde. Daarop is te horen hoe de dader twee keer in het Engels “in de naam van Jezus Christus” zegt tijdens de steekpartij. Hij droeg een kruisteken.

De man had in november van vorig jaar een asielaanvraag in Frankrijk ingediend, maar maakte eigenlijk geen kans omdat hij eerder al – met succes – asiel had verkregen in Zweden. Daar woonde hij sinds 2013. Volgens krant Le Figaro is de man getrouwd met een Zweedse en had hij ook een jong kind.

Geen terreurdaad

Het motief van de man is nog niet duidelijk. Een terreurdaad is het alvast niet, aldus de procureur. Ze voegde eraan toe dat het onderzoek is geopend voor poging tot moord. Volgens eerste minister Elisabeth Borne is de dader “bij geen enkele inlichtingendienst bekend” en heeft hij “geen bekend psychiatrisch verleden”.

Zij verklaarde dat de dader in heel Europa “geen strafblad heeft, bij geen enkele inlichtingendienst bekend is en er geen psychiatrisch verleden is vastgesteld”.

“Op een bankje”

Een getuige, een medewerker van de pontons aan de oevers van het Meer van Annecy, heeft aan Le Dauphiné verklaard dat de man zich al een tijdje vreemd gedroeg. “Hij zat al twee maanden lang de hele dag op een bankje hier in de buurt. Telkens gekleed in het zwart, met een zwarte rugzak, een donkere bril en baard. Hij sprak bijna nooit. Soms gaf hij commentaar op wat er aan de hand was rondom hem, maar meestal bleef hij stil.”

“Het was duidelijk dat de kleine kindjes zijn doelwit waren”, zo verklaart een andere ooggetuige aan France Bleu. “Enkele aanwezigen probeerden hem bang te maken, waarna hij het op een lopen zette en de politie hem kon overmeesteren. Hij sprak Engels. In het begin dachten we allemaal dat het in scène was gezet, maar het geschreeuw deed ons beseffen dat het echt was. Die man was in de war.”

Ook Anthony Le Tallec, voormalig topvoetballer van onder meer Liverpool en Saint-Etienne, was in de buurt op het moment van de aanval. “Ik was aan het joggen toen er plots mensen naar me toe kwamen gerend. Ik dacht eerst dat het een spel was, maar ze waren echt in paniek.”

“De natie is in shock”

Op initiatief van Yaël Braun-Pivet, de voorzitter van het Franse Parlement, hielden regerings- en parlementsleden donderdag een minuut stilte.

Premier Elisabeth Borne en minister Gérald Darmanin zijn onderweg naar Annecy, president Emmanuel Macron reageerde al op Twitter. “Een daad van absolute lafheid”, aldus Macron. “De natie is in shock. Onze gedachten zijn bij de kinderen en hun families.” Borne reageerde ook al en zei geschokt te zijn door de “verachtelijke, afschuwelijke daad”.

Ook François Astorg, de burgemeester van Annecy, heeft gereageerd op Twitter. “Een verschrikkelijke aanval vanmorgen. Al mijn gedachten gaan naar de slachtoffers en hun families.” Ter plaatse verzekerde hij de opgetrommelde ouders dat de situatie “onder controle” was en dat er nu geen gevaar meer was.

