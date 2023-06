Belgian Cat Julie Vanloo twee jaar langer bij Montpellier

Julie Vanloo, die kampioen speelde met Waregem en twee titels vierde met het Zweedse Lulea, was onder meer in Istanbul, ASVEL Lyon, Mondeville, Zaragoza, Virtus Ragusa, Pecs en zelfs in het Russische Siberië bij Krasnoyarsk tot in Australië (Townsville Fire) actief. Het voorbije seizoen keerde ze terug naar Frankrijk en tekende bij BLMA Montpellier. Bij de Franse club is ook collega Cat Kyara Linskens en ex-bondscoach Valery Démory actief. Vanloo kende het beste seizoen uit haar carrière en leidde BLMA met een gemiddelde van 11 punten, 2 rebounds en 6 assists naar de halve finale van de Franse play-offs (LFB) en naar de Round of 16 in de EuroCup Women. De 30-jarige West-Vlaamse guard, ook opgenomen in de Club 100 van de Belgian Cats, tekende nu een nieuw contract van twee seizoen bij BLMA Montpellier.