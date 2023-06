Maneskin-frontman excuseert zich voor kusfilmpje met andere vrouw: “Dit was niet hoe we het wilden aanpakken”

Damiano heeft echter een antwoord klaar. Op Instagram deelde hij een tekst waarin hij zegt uit elkaar te zijn met Giorgia. “Het spijt me heel erg dat deze video naar buiten is gekomen, het was niet hoe we met de situatie om wilden gaan en dat was mijn fout. Giorgia en ik hebben een paar dagen geleden besloten om uit elkaar te gaan, dus er was geen sprake van bedrog”, schrijft hij. “Ik hoop dat dit Giorgia’s imago niet aantast en dat jullie de gevoeligheid van dit moment kunnen respecteren.”

Het meisje met wie Damiano aan het zoenen is, zou Martina Taglienti zijn, een 22-jarig model. Giorgia reageerde vooralsnog niet op de situatie, ze ontvolgde wel alle Maneskin-leden en Martina op Instagram. (tica)