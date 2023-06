Arnold Schwarzenegger getuigt over harde jeugd: “Mijn nazi-vader sloeg ons met de broeksriem”

De ‘Terminator’-acteur vertelt openhartig over zijn jeugd in een driedelige Netflix-docu. — © Netflix

In de driedelige Netflix-serie Arnold spreekt de Terminator-acteur Arnold Schwarzenegger openlijk over zijn moeilijke kindertijd in het stadje Thal in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken. Hij vertelt hoe hij en zijn broer Meinhart leden onder de tirannie van hun beide ouders. “Onze opvoeding was zeer zwaar. Thuis was er veel en bijna constant geweld. We zijn vaak geslagen, door onze beide ouders.”

Arnold Schwarzenegger vertelt dat zijn moeder Aurelia, overleden aan ziekte op 76-jarige leeftijd, een netheidsfanate was. Haar twee kinderen moesten constant oppassen dat ze nergens iets vuilmaakten.

LEES OOK. “Ik heb mijn familie veel pijn gedaan met mijn fout”: Arnold Schwarzenegger openhartig over affaire en buitenechtelijke zoon Joseph

Vader was lid van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), of de nazipartij. Hij is tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de belegering van Leningrad gestuurd, waar hij gewond raakte. Later kreeg hij ook vaak aanvallen van malaria.

Goed of dronken?

“Net als zoveel soldaten is mijn vader als een gebroken man uit de oorlog teruggekeerd”, vertelt Arnold Schwarzenegger. “Allicht leed hij aan een posttraumatische stress-stoornis. Vader was echt schizofreen. Mijn broer en ik wisten nooit welke vader ’s nachts zou thuiskomen. Zou het deze keer eindelijk nog eens een goede vader zijn? Of zou het alweer een dronken vader zijn?”

(Lees verder onder de foto)

Het beeld van Schwarzenegger dat we allemaal kennen. Zijn vader zou zijn bodybuildercarrière nooit meemaken. — © © Elliott Erwitt/MAGNUM PHOTOS

Arnold Schwarzenegger vertelt hoe zijn vader soms om drie uur ’s nachts heel het huis wakker schreeuwde. “’Iedereen werd dan met een bonzend hart wakker. We wisten wat het betekende. Vader kwam met zijn broeksriem langs en ranselde ons af. Altijd was er dat rare geweld in onze familie.”

Eerst poetsen, dan ontbijt

Na de oorlog werd Gustaaf Schwarzenegger hoofd van de districtspolitie. Ook daar was hij een tiran. “Zijn tirannie begon al ’s morgens”, vertelt Arnold. “Vader vond niet dat je als kind ervan mocht uitgaan dat zomaar je ontbijt kreeg. Je moest het verdienen.” Vaak moesten de broers eerst iets opruimen vooraleer ze te eten kregen. En dat terwijl hun moeder hele dagen aan het poetsen was om haar man toch maar niet kwaad te krijgen.

Arnold Schwarzenegger vertelt dat bij elke slag die hij kreeg, zijn voornemen om thuis weg te gaan sterker werd. In 1968 is hij op zijn 21ste naar de VS getrokken. Terwijl hij aan zijn bodybuilderscarrière werkte, kwam zijn broer in Oostenrijk bij een auto-ongeval om het leven. Arnold werd een gevierd acteur en was van 2003 tot 2011 gouverneur van Californië. Zijn vader heeft dat amper geweten. Hij overleed al in 1972 op zijn 65ste aan een beroerte.

LEES OOK. RECENSIE. ‘Fubar’ met Arnold Schwarzenegger: Arnie is back, en kan nog altijd niet acteren * (+)