Gevangen zeearend van Koen Vanmechelen in betere gezondheid dan gedacht

De Stellers Zeearend, die woensdag opnieuw werd gevangen in de buurt van Utrecht, verkeert in betere gezondheid dan verwacht. Kunstenaar Koen Vanmechelen vreesde dat de roofvogel, die tweeënhalf maand geleden ontsnapte uit zijn kooi in LaBiomista in Genk, erg verzwakt zou zijn omdat hij nooit had leren jagen.

“De toestand was woensdag nog niet duidelijk omdat hij tweeënhalf maand in het wild geleefd heeft. De dieren zijn in gevangenschap gekweekt”, verduidelijkt Koen Vanmechelen. “We zijn dan ook totaal verrast dat ze eigenlijk wel konden jagen. Dat heeft te maken met de dimensies van de kooi van dertig meter die we hier hebben. Blijkbaar hebben ze toch een aantal skills kunnen ontwikkelen om te jagen.”

Eind maart ontsnapten de twee Stellers zeearenden uit hun kooi in LaBiomista. Ze werden verschillende keren gezien in de buurt van Genk en Lommel voor ze richting Nederland vlogen. Het mannetje werd regelmatig gezien in de buurt van Utrecht en het vrouwtje zou volgens de jongste berichten in de richting van Groningen gevlogen zijn. Het mannetje kon woensdag na een verdoving opnieuw gevangen worden in de buurt van Utrecht.

Geen kwetsuren

“Er zijn geen kwetsuren en hij zit nu in Nederland in quarantaine waar hij zijn voedsel krijgt om te recupereren. We kregen gisteren info binnen dat hij gekwetst zou zijn aan zijn rechtervleugel maar dat zou eerder te maken hebben met een verzwakking dan met een kwetsuur. Hij is in Nederland aan het recupereren en we wachten tot de dierenarts zegt dat het veilig is om hem over te brengen.”

Momenteel wordt de kooi van dertig meter in LaBiomista volledig nagekeken op constructiefouten. Als de in Utrecht gevangen roofvogel terugkeert, zal hij tijdelijk ondergebracht worden in het kweekcentrum waar ze tien jaar gezeten hebben en een gelijkaardige kooi hebben als in LaBiomista.

“De kooi in LaBiomista zijn we aan het strippen en we zijn op zoek naar de oorzaak hoe ze konden ontsnappen”, laat Koen Vanmechelen weten. “We zitten samen met ingenieurs om te bekijken hoe we dat moeten aanpakken. Alle panelen moeten bekeken worden. Dat zal enkele maanden duren.”