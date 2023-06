Onze tv-tips: seksueel misbruik, nieuwe moorden en een opmerkelijk muzikaal verhaal

Midsomer Murders

Een, vr, 20.40u

Een van Engelands meest populaire exportproducten in de televisiewereld start aan het 22e seizoen (en het 24e is al in opname). De moord van vanavond speelt zich af tegen de achtergrond van Halloween. Voor een wedstrijd creëert een fotograaf de Wolf Hunter, een fictief duister monster. Wanneer een man wordt vermoord, moet Barnaby onderzoeken of de mythe realiteit werd. (tove)

Classic Albums: Soul II Soul-Back to Life

NPO3, vr, 21.07u

Het opmerkelijke verhaal van de groep Soul II Soul, een undergroundcollectief van dj’s, die met hun eerste album wereldberoemd werd. Club Classics Volume 1 uit 1989 was een enorm wereldwijd succes met meerdere hitsingles. De film vertelt het zeer persoonlijke verhaal van deze zwarte popgroep die in het Engeland van Thatcher met een uniek geluid bereikte wat niemand had verwacht. (tove)

Grâce à Dieu

Canvas, vr, 21.30u

Een verhaal dat je onvermijdelijk bij de nek grijpt. Een film over een man die met zijn gezin in Lyon woont. Op een dag ontdekt hij per toeval dat de priester die hem in zijn jeugd heeft misbruikt, nog steeds met kinderen werkt. Samen met andere slachtoffers onderneemt hij actie om de man te stoppen, maar dat heeft verregaande gevolgen. Een thema dat helaas altijd actueel zal zijn. (tove)