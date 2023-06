Deal is rond: Club Brugge-doelman Senne Lammens tekent bij Antwerp

Senne Lammens is een jeugdproduct van Club, waar hij al sinds 2014 actief was, en de bedoeling was om door te breken bij de eerste ploeg. Na de komst van Simon Mignolet enkele jaren geleden werd dat echter moeilijk en ondanks een goed voorstel van blauw-zwart eerder dit seizoen besliste hij zijn aflopend contract niet meer te verlengen.

Zuur voor Club dat hij nu naar een rechtstreekse concurrent trekt. Lammens, die later deze maand met de Belgische beloften naar het EK gaat, genoot al eventjes interesse van Antwerp en hoopt dat hij op de Bosuil kan doorbreken. Het is afwachten wat er met Jean Butez – de huidige nummer één – gebeurt, maar de Fransman wil na de dubbel graag een stap hogerop zetten, dus als dat lukt, liggen er mogelijkheden.