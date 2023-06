PODCAST KOERS. “De winnaar van het duel tussen Van Aert en Evenepoel in Zwitserland is Cian Uijtdebroeks”

In de Dauphiné gaat het eindelijk bergop, in Zwitserland maken ze zich op voor het tijdritduel tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel zondag en wie een derde oog heeft, kan dat gebruiken om tegelijk de kunststukjes van Mathieu van der Poel in de Baloise Belgium Tour te bewonderen. En dan is er nog de curious case of Flamanville. Host Michaël Van Damme gidst u met Jan-Pieter De Vlieger en Hugo Coorevits door een goed en heerlijk gevulde wielerweek in onze podcast De Koers is van Ons.