Militaire helikopter gecrasht in Tunesië: al twee lichamen gevonden

In Tunesië zijn twee lichamen aangetroffen in zee na een crash met een militaire helikopter, met aan boord vier inzittenden. Het toestel verdween woensdagavond van de radar in het noordwesten van het land, aldus het ministerie van Defensie.

“De helikopter viel in zee. Tot nu toe zijn twee lichamen geborgen, samen met stukken van het wrak”, klinkt het in een verklaring. De zoektocht naar de twee andere inzittenden wordt voortgezet.

Eerder had het ministerie al verklaard dat het contact verloren was met de helikopter, die woensdagavond een nachtvlucht maakte in de regio Cap Serrat. “Alle middelen, te land, ter zee en in de lucht werden gemobiliseerd om de zoektocht uit voeren”, klonk het.

Soortgelijke incidenten hebben zich de afgelopen jaren vaker voorgedaan in Tunesië tijdens oefeningen of verkenningsmissies. In oktober 2021 kwamen nog drie soldaten om toen een legerhelikopter neerstortte tijdens een nachtelijke oefening in het zuidelijke gouvernement Gabès.