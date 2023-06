“Koersen was vandaag bijzaak”: Jonas Vingegaard geëmotioneerd door drama in Annecy

Jonas Vingegaard heeft met een straffe solo de macht gegrepen in de Dauphiné. Maar na zijn overwinning, waarmee hij ook stevig in het geel zit, werd de Deense familieman niet door de emoties van de koers gegrepen, wel door het drama van Annecy, waar vandaag vier jonge kinderen gewond raakten bij een steekpartij in een speeltuin. Toen hij het ter sprake bracht, brak de regerende Tourwinnaar het flashinterview af omdat hij te geëmotioneerd was.

Vingegaard zat eigenlijk niet met aanvallen in zijn hoofd, maar hij reageerde op een aanval va RicharVandaag lukte het wel voor Jonas Vingegaard. De superieure Deen reed na een indrukwekkend offensief op de slotklim solo over de finish. Al was zijn plan vandaag niet meteen aanvallen. ”Ik wilde eigenlijk niet aanvallen vandaag. Ik werkte samen met Richard Carapaz, maar plots kon hij niet meer volgen.”

Het interview van de Deense tourwinnaar kwam tot een abrupt einde, waarbij hij verwees naar de vreselijke gebeurtenissen die zich vandaag afspeelde in een Franse speeltuin. “Ik ben heel blij met de overwinning, maar koersen was vandaag bijzaak door wat er gebeurd is in Annecy. Mijn gedachten zijn bij de families van de slachtoffers”, klonk het bij Vingegaard, waarna hij het interview beëindigde: