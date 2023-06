Weerfenomeen El Nino, dat recordtemperaturen in de hand werkt, is begonnen en zal komende maanden versterken

Weerfenomeen El Nino, dat over het algemeen geassocieerd wordt met een stijging van de wereldwijde temperaturen, is officieel begonnen en zal de komende maanden naar verluidt “geleidelijk versterken”. Dat kondigt het Amerikaanse nationale agentschap voor oceanen en atmosfeer (NOAA) donderdag aan.

El Niño zorgt voor opwarming van het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Stille Oceaan, maar heeft ook gevolgen voor de hele planeet. “Het zou kunnen leiden tot nieuwe temperatuurrecords in bepaalde regio’s”, aldus Michelle L’Heureux, klimatoloog bij NOAA.

In mei waarschuwde de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) dat de periode 2023-2027 vrijwel zeker de warmste periode ooit op aarde zou worden, door het gecombineerde effect van El Nino en de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen.

Regenval of droogte

El Nino komt ongeveer elke twee tot zeven jaar voor en klimatologen voorspellen al maanden dat het dit jaar zal gebeuren. Het tegenovergestelde fenomeen, La Nina, dat juist een temperatuurdaling veroorzaakt, is al drie jaar aanwezig.

“Afhankelijk van de sterkte kan El Nino een reeks gevolgen hebben, zoals een verhoogd risico op zware regenval of droogte in bepaalde regio’s van de wereld”, legt L’Heureux uit. “Klimaatverandering kan bepaalde gevolgen van El Nino verergeren of verzachten.”