De Croo: “Voorstellen Lalieux komen naar regeringstafel als er voldoende consensus is”

De nieuwe pensioenvoorstellen van bevoegd minister Karine Lalieux (PS) komen naar de regeringstafel als is aangetoond dat ze voldoen aan een reeks voorwaarden én er zicht is op een consensus binnen de regering. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag gezegd tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

De regering voerde vorig jaar al een pensioenhervorming door, maar omdat die de kosten van de vergrijzing nog dreigt op te drijven vraagt Europa een bijkomende hervorming. Vivaldi wil die hervorming nog voor het einde van de legislatuur afronden, anders kan ons land geen aanspraak maken op een deel van het Europese relancegeld.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux lanceerde deze week een voorstel voor een pensioenbonus: wie drie jaar blijft werken na het vervroegd pensioen, krijgt daarin het equivalent van 2 euro bruto per dag. Dat bedrag kan oplopen tot ruim 22.000 euro netto. Het pensioendossier staat vooralsnog echter niet op de agenda van de regering, klaagden Wim Van der Donckt (N-VA) en Jean-Marie Dedecker (onafhankelijk) donderdag aan tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Volgens de premier wordt het dossier behandeld zoals alle andere. “Een dossier wordt in de regering behandeld als het klaar is om te behandelen.”

In het geval van de pensioenen betekent dat dat er naast een “begin van consensus” ook moet worden aangetoond dat de voorstellen aan drie voorwaarden voldoen, lichtte De Croo toe. De band tussen werken en pensioenopbouw moet sterker, de voorstellen moeten de draagkracht voor de vergrijzingskost versterken en de verschillende regimes voor ambtenaren, arbeiders en bedienden moeten op elkaar worden afgestemd, klonk het. “De voorstellen van de minister zijn besproken met mijn kabinet en met de regeringspartners, en ze zullen naar de regering komen als is aangetoond dat ze op die drie dimensies een antwoord bieden en er voldoende consensus is”, besloot de premier.

Lalieux benadrukte even later dat er sprake is van “toenadering” binnen de regering en dat ze er goede hoop op heeft de hervorming nog voor de zomer af te kloppen. “Ik ben hier niet om mijn socialistische hervorming door te voeren, maar om op zoek te gaan naar het compromis”, antwoordde ze op vragen van Ellen Samyn (Vlaams Belang), Sophie Thémont (PS), Louis Mariage (Ecolo), Gaby Colebunders (PVDA) en Wim Van der Donckt (N-VA).