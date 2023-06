Tot 30 maanden cel geëist voor cannabisplantages in loods en tuinhuis

Een 31-jarige man riskeert 30 maanden cel omdat zij een loods in Genk en een tuinhuis in Houthalen-Helchteren ter beschikking stelde voor het telen van cannabis. In totaal ging het volgens de aanklager over 4.100 planten. Ook drie andere beklaagden riskeren celstraffen.

De dertiger huurde een loods in Genk met het idee om er een showroom voor auto’s en een motorwerkplaats in onder te brengen. Toen de vergunningen maar niet in orde raakte, maakte hij volgens zijn advocaat, meester Fouad Marchouh, ‘een verkeerde beslissing door zijn zakelijke mislukking’. De man stelde de loods ter beschikking om er een plantage in onder te brengen. Het ging volgens de aanklager over twee ruimtes met telkens 1.600 planten. Uiteindelijk ontdekte de verhuurder van het gebouw tijdens klusjeswerken dat het er niet netjes aan toeging in de hangaar. Volgens de verklaringen van de dertiger besliste hij daarom om de plantage te verplaatsen naar een tuinhuis van een woning in Houthalen-Helchteren. Daar ging het uiteindelijk om 900 planten.

“Dossiers over cannabisplantages passeren hier dagelijks, maar wat je niet vaak ziet is de houding van mijn cliënt. Hij is zich vrijwillig gaan aangeven bij de politie. Toen bleek dat zij enkel kennis hadden van de plantage in Genk, heeft hij ze zelf naar Houthalen-Helchteren gestuurd en zo de tweede plantage ook aangeduid”, klonk het bij Marchouh die een straf met uitstel vraagt.

Celstraffen

Volgens de dertiger was het een 27-jarige vrouw die bij hem logeerde die als contactpersoon optrad tussen hem en de mensen die de plantage installeerden. Zelf ontkent ze echter iets met de plantages te maken te hebben. “Hij wil alles in mijn schoenen schuiven, maar hij is er zelf mee begonnen. Ik wist van de plantages af, maar heb er niets mee te maken.” De vrouw vraagt de vrijspraak. Verder kwamen er ook twee andere mannen in beeld, door DNA dat op een knipschaar en een zakje. Maar ook zij ontkennen en vragen de vrijspraak.

De Tongerse procureur is echter wel overtuigd van de betrokkenheid van de vier verdachten. Voor de dertiger wordt 30 maanden cel gevraagd. De vrouw riskeert, net als een van de vermoedelijke handlangers, 18 maanden cel. De vierde beklaagde moet vrezen voor een opsluiting van 24 maanden. Voor elk wordt een geldboete van 8.000 euro geëist.