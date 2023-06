Missverkiezing moet winnares verdedigen na kritiek op haar uiterlijk: “Foto is vanuit slechte hoek genomen”

Dinsdag heeft Natalja Oskar uit de oostelijke stad Chabarovsk een Russische schoonheidswedstrijd voor getrouwde vrouwen met kinderen, de Mrs. Rusland-verkiezing, gewonnen. Maar op sociale media kan niet iedereen dat begrijpen. Veel gebruikers bekritiseren haar volle lippen en de grote hoeveelheid make-up die ze gebruikt krijgen. Anderen vinden dat ze te veel plastische chirurgie heeft gebruikt.

Daarom voelt de organisatie zich genoodzaakt om de winnares te verdedigen. “Ze ziet er echt mooi uit in onze officiële foto’s”, zegt organisator Irina Kirsanova. “Ik was erg geschrokken van de reactie. Het is een slechte foto die genomen is vanuit een slechte, lage hoek. Ze is erg anders. Iedereen in de jury zag haar en hield van haar.”

Oskar ontkent zelf dat ze plastische chirurgie heeft gebruikt en zegt tegen de tabloid Star Hit dat ze zich niks aantrekt van de kritiek: “Ik weet dat ik hard heb gewerkt voor de wedstrijd. Je bent de hele dag bezig in hakken, krijgt een paar uur slaap en oefent dan van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.”