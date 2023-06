Noorse cruisemaatschappij deelt eerste beelden van volledig elektrisch schip

De scheepvaart stoot op dit moment volgens de Internationale Maritieme Organisatie van de VN drie procent van het totaal aantal broeikasgassen uit. Niet alleen de VN, maar ook de Noorse cruisereder Hurigruten wil daarom duurzamer reizen. Onder het project ‘Sea Zero’ moet uiteindelijk de vloot van acht schepen vervangen worden door cruiseschepen die emissievrij van Oslo naar de poolcirkel reizen.

Het heeft nu een schip ontworpen dat volledig elektrisch is. Het heeft een batterij van 60 megawatt die in de haven opgeladen kan worden. Maar het schip kan ook op zee aan energie komen. Het heeft drie uitschuifbare zeilen met zonnepanelen erop. Ook kunnen ze windenergie aanmaken. “Hoewel het soms in de winter donker is, hebben we in Noorwegen nog steeds zon vanuit het zuiden”, zegt Gerry Larsson-Fedde, adjunct-directeur van werkzaamheden op zee bij Hurigruten. “En in de zomer hebben we de hele dag zon.”

(Lees verder onder de foto)

Het schip heeft drie zeilen met zonnepanelen erop. — © VARD design

Moderne technologieën

Het schip is 135 meter lang en heeft plaats voor 99 bemanningsleden en 500 gasten. Zij kunnen gebruikmaken van moderne technologieën. Zo biedt het schip een app aan die het water- en energiegebruik van een passagier bijhoudt en zegt wat voor invloed dit heeft op het klimaat. “We willen hen meer laten realiseren hoeveel energie ze gebruiken door tien minuten langer te douchen of door de airco steeds op de hoogste stand te laten draaien”, zegt Larsson-Fedde. Ook is het schip enorm modern door artificiële intelligentie die het schip kan besturen. Verder helpt het de kapitein door data te verzamelen om het aanmeren te verbeteren.

Uiteindelijk moet de hele vloot emissievrij gaan zijn. Hurigruten heeft nu al twee schepen verduurzaamd met een batterij, waardoor ze deels elektrisch kunnen varen. Een derde krijgt die batterij in de herfst. De vijf andere schepen krijgen technologieën die zorgen voor minder uitstoot van koolstofdioxide en stikstofoxide. Op het volledig elektrische schip zal nog even gewacht moeten worden. Het eindontwerp zal pas in 2026 komen en naar verwachting zal het schip in 2027 gebouwd worden. Het moet in 2030 zijn eerste vaart maken.