De Wijze Stappers verzamelen 1500 euro met 4de Dankbaarheidstocht ten voordele van Mediclowns

Met 6 waren ze, de Wijze Stappers uit Sint-Truiden, die vanop de parking van Stayen, om iets voor 8u 's morgens, de 33 kilometers naar Scherpenheuvel aanvatten. De 7de, Bob, vertrok een uurtje vroeger met als doel ook de retour af te haspelen, goed voor bijna 69 kilometer. Met enkele rust- en instapmomenten onderweg op 10 en 20 km en constant een wagen en een busje (van STVV Youth) op het parcours, werden de wandelaars stevig in de watten gelegd. En dat bleek ook nodig. Ondanks de matige warmte (al werd dat rond de middag toch wel een extra vijand) werden er toch liters waters en hopen fruit verorberd op het rustpunt van 20 kilometer, samen met heel wat suikerhoudende tussendoortjes. Op 5 kilometer van de aankomst stond een laatste bevoorradingspost, bemand door de dienst Pediatrie van het Sint-Trudoziekenhuis, waar nog wat extra calorieën konden ingeslagen worden, want iedereen weet dat het laatste stuk naar de basiliek best pittig kan zijn en er heelwat heuveltjes dienen overwonnen te worden. Op kilometer 20 stapten nog eens 4 extra wandelaars in, met het oog op een gezamelijke aankomst op "den berg". Onder het motto "wat zijn nu 10 kilometertjes" werd dit laatste stuk gezwind aangepakt. Maar, liep dat even anders af... Het nieuwe parcours, door Ronny - met behulp van wandelapp Komoot - uitgetekend, werd in die laatste 5 kilometer nog eens extra zwaar, de hoogtemeters vlogen de wandelaars rond de oren. Eentje dreigde, met een bloedrukval, op 2 kilometer van het einde, zelfs de strijd te moeten staken, maar met hulp van hopen druivensuiker en een dappere mede-Stapper ging het toch nog aan een slakkengangetje naar de eindbestemming. Alle 10 deelnemers kwamen dus aan, de ene al wat sportiever dan de andere; ze werden er onthaald door Mediclown Puk, die er nog een staaltje "vendelzwaaien" tentoonspreidde voor de plaatselijke toeschouwers.En Bob? Die was ondertussen al een tijdje aan de terugweg bezig. Waar de heenweg over Zoutleeuw en Kortenaken liep, ging de retour via Halen, Rummen en Nieuwerkerken opnieuw naar Stayen. Komoot trakteerde Bob nog een paar keer op een "zoek-de-weg" spelletje, maar Straffe Bob liet zich niet misleiden en 14 uur na vertrek (waarvan hij 1u30 in Scherpenheuvel bleef plakken) en bijna 69 kilometer in de benen arriveerde hij opnieuw aan Stayen, waar hij werd opgewacht door een paar meisjes van het Wijze Stappers-team.Uiteindelijk stapten dus 11 moedigen deze vierde Dankbaarheidstocht. De hele tocht werd gesponsord door familie en heel veel vrienden en symphatisanten. Het leverde een fantastisch bedrag op voor de Mediclowns: bijna 1.500 euro werd opgehaald.