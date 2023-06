Indrukwekkende Jonas Vingegaard grijpt de macht in de Dauphiné, Thomas De Gendt houdt woord en kleurt etappe

Regerend Tourwinnaar Jonas Vingegaard heeft in Salins-les-Bains met een straffe solo de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen en neemt de leiderstrui over van Mikkel Bjerg. Na zijn sterke tijdrit een dag eerder geeft de Deen opnieuw zijn visitekaartje af richting Tour de France. Thomas De Gendt maakte zoals aangekondigd deel uit van de vlucht van de dag, maar de klassementsploegen lieten niet begaan.

De loodzware slotetappes in de Dauphiné komen alsmaar dichterbij, maar vandaag stond er nog een overgangsrit op het programma. Pas na 92 kilometer mocht het peloton zich opmaken voor een eerste klimmetje. Daarna was het wachten tot de laatste vijftig kilometer, waarin de renners twee lokale, heuvelachtige rondes moesten afwerken. Op zeven kilometer van de meet was het dan afdalen geblazen richting aankomst.

De vijfde rit in de Dauphiné leek een kolfje naar de hand van de vluchters in het peloton. Het was dan ook niet lang wachten op de eerste ontsnapping. Vlak na de officiële start rukte Thomas De Gendt zich los van het peloton en kreeg gezelschap van Nils Politt, Georg Zimmermann, Jonas Gregaard, Edvald Boasson Hagen en Leon Heinschke. Door de samenstelling van de vroege vlucht was de rest al meteen gewaarschuwd. UAE Team Emirates posteerde zich meteen op kop en ook Soudal Quick-Step wilde het tempo hoog houden. Aasde Julian Alaphilippe op zijn tweede ritzege?

Terwijl De Gendt en co hun voorsprong bleven uitbreiden, gaf een andere Belg op. Maxim Van Gils, de jonge kopman van Lotto Dstny, stapte uit koers omwille van ziekte. De vroege vluchters begonnen uiteindelijk met een voorsprong van 3’ 50’’ aan de eerste klimopdracht van de dag. Lange tijd gebeurde er weinig noemenswaardig, maar het peloton moest al wel tijdig aan de bak om de voorsprong van de kopgroep te verkleinen.

De slotklim zorgt voor spektakel

In hun jacht op de vroege vluchters werd het peloton aanzienlijk uitgedund. Bij het ingaan van de laatste twintig kilometer kwam ook Jumbo-Visma naar het front. De voorsprong van de koplopers verdween als sneeuw voor de zon. Aan de voet van de Côte de Thésy, een pittige klim van tweede categorie met enkele stroken in de dubbele cijfers, ging gele trui en winnaar van gisteren Mikkel Bjerg plots tegen de vlakte. De koers was begonnen. Richard Carapaz opende vervolgens de debatten samen met Julian Alaphilippe en Jonas Vingegaard. De achtervolgers grepen Thomas De Gendt en zijn kompanen eenvoudig. Het venijn zou hem, zoals verwacht, in de staart zitten.

Bij een nieuwe aanval van Carapaz kon enkel Vingegaard de Ecuadoriaan volgen. Maar diens offensief bleek te gretig. De Olympisch kampioen blies zichzelf op en kwam nog nauwelijks vooruit. En Vingegaard … die ontbond zijn duivels. Een voorsprong van een dikke halve minuut was het resultaat. De andere klassementsrenners voerden het tempo op en hielden gelijke tred, maar konden niet dichter bij de Deense Tourwinnaar komen. Zo pakte Vingegaard de overwinning in de vijfde rit van de Dauphiné.

Julian Alaphilippe maakte ondanks zijn ambities vandaag geen aanspraak op de overwinning. De Fransman van Soudal Quick-Step was wel de best of the rest. Tobias Halland Johannessen mocht ook mee op het podium. De groep met de klassementsrenners, exclusief Vingegaard uiteraard, kwam binnen op een dikke halve minuut van de winnaar.

Wat krijgen de renners morgen voorgeschoteld?

In de schaduw van de Mont Blanc bereiden de renners zich in een heuvelachtige etappe voor op de twee slotritten in de bergen. In de zesde etappe ligt de aankomst voor de eerste keer bergop. Vijftig kilometer voor de meet wordt het landschap bergachtiger. De Col des Aravis, 7,8 kilometer aan gemiddeld 5,7%, is de tweede beklimming van de dag. Een voorproefje voor de mannen met Tourambities, want de Aravis zal ook in de Ronde van Frankrijk getemd moeten worden. Eindigen doen we met een intrigerende finale bestaande uit twee klimmetjes die elkaar snel opvolgen. Animo verzekerd dus.