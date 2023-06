Lilly zorgt voor vier generaties in vrouwelijke lijn in Hasselt

Bomma Lily Blommen (87) is trots op haar viergeslacht in vrouwelijke lijn. Dat vormt ze samen met dochter Carine Thoelen (64), kleindochter Jill Geboors (41) en achterkleindochter Lilly Thoelen. De kleine Lilly zag het levenslicht op 10 april.

Lilly is genoemd naar haar bomma. Beide ouders vonden die naam perfect. Toeval wil dat papa Jordy Thoelen de dag voordat hij te weten kwam dat zijn vrouw in verwachting was, roze lelies had gekocht.