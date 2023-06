KRC Genk steunt project 'Who is (f)it' van laatstejaarsstudent met truitje voor winnaar

Sidi Reynders, laatstejaarsstudent bij de PXL in Hasselt, maakte zijn “bachelorproef gezondheidsopvoeding” over de noodzaak tot beweging bij de jeugd via het opzetten van een “who is (f)it" - project, waaraan leerlingen van de sportschool konden deelnemen. De winnaar kreeg een voetbaltruitje van vice-kampioen KRC Genk dat zo liet blijken dat zij dit project volledig steunden en geloofden in de meerwaarde ervan voor de ganse samenleving.

Eerst ging Sidi na hoelang en hoeveel leerlingen uit het secundair onderwijs 'stil' zitten. Hieruit bleek dat meer dan 25% 4 à 6 uur per dag stil zit, 17% 6 à 8 uur en bijna 22% 8 à 10 uur. Voorwaar zorgwekkende cijfers. Uit interviews die hij afnam van mensen die dagelijks bezig zijn met lichamelijke gezondheid bleek bovendien dat op licht intensief niveau (niet sporten dus) veel te weinig wordt bewogen. Langdurig stilzitten zal vroeg of laat gezondheidsproblemen met zich meebrengen. Dan is Sidi oplossingen gaan bedenken en tijdens zijn stage als leerkracht laste hij tijdens de les enkele minuten een beweegmomentje in om het sedentair gedrag van de leerlingen te verbreken. Het “Who is (f)it"-project was eerder om de fitheid van de leerlingen tussen de pauzes te testen. Het was gebaseerd op het spel “Wie is het?” en werd opgezet op de sportschool in Hasselt. De door de school gemotiveerde leerlingen moesten op een educatieve manier raadsels oplossen over aardrijkskunde, wiskunde enzomeer, waarbij ze zich over heel de schoolomgeving moesten bewegen ipv op een bankje stil te gaan zitten. De winnaar van het spel, Daan Van Driessche, kreeg een voetbalshirt van KRC Genk.