Al 30 jaar aan de zijde van mensen in laatste levensjaar: “Waarom zou je geen Porsche mogen kopen als je binnenkort gaat sterven?”

Hasselt

Na 30 jaar neemt dokter Joke Bossers afscheid van Pallion, de Limburgse dienst die mensen in hun laatste levensjaar op weg helpt. In die periode was ze niet alleen getuige van tragische gebeurtenissen, maar de Hasseltse dokter houdt er ook mooie herinneringen aan over: “Sterven geeft net ook kleur aan het leven. Wacht niet te lang om palliatieve zorg te vragen.”