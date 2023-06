Temperaturen boven 30 graden op komst: is dit de eerste hittegolf?

Het wordt niet alleen warm, het wordt heet. Vrijdag stijgt het kwik tot 30 graden, zaterdag kan het zelfs lokaal tot 32 graden worden. En tot en met woensdag worden volgens het KMI temperaturen rond de 28 graden voorspeld. Maar van een hittegolf kunnen we volgens weerman Frank Deboosere niet spreken.

“Er komt een warme periode op ons af, maar een hittegolf is nog niet aan de orde”, zegt hij. Want daarvoor moet het gedurende vijf dagen boven de 25 graden zijn én moet het ook nog drie dagen van de vijf boven de 30 graden zijn. “Allemaal heel technisch eigenlijk, maar zo wordt wel bepaald of het een hittegolf is of niet. We bereiken vrijdag en zaterdag wel 30 graden, maar zondag zakt dat weer een beetje.”

Zomerse buien

Zondag wordt lokaal een bui verwacht, waardoor het wat afkoelt. “Maar het is niet gedaan met het mooie weer. Het blijft in de loop van volgende week warm, alleen wordt het niet meer even warm als morgen en overmorgen.” Lokaal kan het wel nog 30 tot 31 graden worden na het weekend.

Tegen het einde van het weekend is er ook een toenemende kans op een onweersbui. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen regen mag verwachten. “Bij zomerse buien is het alles hier en ginder niks. Dat verwachten we nu ook. De kans lijkt wel groter voor het westen van het land dan elders”, aldus Deboosere.

Ook aan de kust zullen de temperaturen de hoogte ingaan. Al blijft het koeler dan in het binnenland. (archiefbeeld) — © Foto Kurt

Die onweersbuien zouden heel wat water met zich mee kunnen brengen. Er kan volgens de weerman 10 tot 20 liter water per vierkante meter vallen. “En op sommige plaatsen dan weer geen druppel”, zegt hij.

De kust, een blijvend heikel punt

Goed nieuws voor de kust, want ook daar stijgen de temperaturen. Al blijft het daar wel frisser dan elders in ons land. “Vanaf vrijdag kan het daar 22 tot 25 graden zijn. Het zal ook een stuk aangenamer zijn omdat de wind van het oosten en het zuidoosten komt”, zegt Deboosere. De wind zal dus warmer zijn dan de voorbije dagen, aangezien die vanuit het binnenland komt. Er wordt wel nog steeds 3 tot 4 beaufort verwacht.

Wie van plan was een duik te nemen in de zee, moeten we toch even waarschuwen. Want de temperaturen overschrijden de 13 tot 14 graden nog niet. “Dat is fris, maar het is normaal. Want het zeewater bereikt pas de hoogste temperatuur – zo’n 18 tot 19 graden – tegen eind augustus, nadat het een hele zomer lang heeft kunnen opwarmen.” De strandwatertemperatuur is wel wat aangenamer en zal komend weekend 15 graden zijn.