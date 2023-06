Drie op de tien Belgen hebben last van hooikoorts, zelfs vier op de tien tussen 20 en 40 jaar. Nauwelijks is er een plek op de wereld waar het nóg erger is. En dat hebben we zelf gezocht, want we zijn te proper. “Allergie is een bijwerking van het goede leven”, zegt professor Philippe Gevaert, allergiespecialist in het UZ Gent.