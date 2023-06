New York City

Een dikke laag smog hangt als een deken over het noordenoosten van de Verenigde Staten. Bosbranden net over de grens in Canada zijn de boosdoener. In New York halen ze de mondmaskers weer uit de kast. “De lucht is oranje. Op mijn foto’s leek het net alsof ik een filter gebruikt had”, vertelt Breeënaar Bart Claus vanuit New York City.