Hof van Cleve niet meer bij 50 beste restaurants ter wereld

Driesterrenzaak Hof van Cleve in Kruisem, nu nog van chef Peter Goossens, hoort niet meer bij de 50 beste restaurants ter wereld. Het is gezakt naar de 52ste plaats op de lijst, waarop het een jaar geleden nog op plaats 27 stonden.

Sinds 2002 stellen 1.080 onafhankelijke experts - chef-koks, gespecialiseerde journalisten, eigenaars van restaurants...) de invloedrijke lijst samen voor het tijdschrift Restaurant van de Britse persgroep William Reed. Verspreid over 27 regio’s wereldwijd, met elk 40 kiezers, kunnen deze experts stemmen voor 10 restaurants, waaronder ten minste 4 buiten hun regio.

Vorig jaar stond het Deense restaurant Geranium op de eerste plaats. Twee Belgische zaken stonden in de top 50: Hof van Cleve op de 27ste plaats en The Jane in Antwerpen op de 23ste.

Chef Peter Goossens laat Hof van Cleve eind 2023 over aan zijn huidige souschef Floris Van der Veken.