45 voorwerpen in beslag genomen die drugsgebruik vergemakkelijken bij controle

Bij een controle heeft de politie in vier winkels voorwerpen gevonden die druggebruik vergemakkelijken. De 45 voorwerpen werden in beslag genomen en de nodige processen-verbaal werden opgesteld.

Woensdag voerde het overlastteam van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken een controle uit in acht winkels. De focus lag op middelen die druggebruik vergemakkelijken en producten die aanzetten tot druggebruik. De verkoop daarvan is bij wet strafbaar.

In vier winkels werden voorwerpen zoals grinders (crunchers) en glazen/metalen rookpijpjes gevonden die druggebruik vergemakkelijken. De nodige processen-verbaal werden opgesteld. De uitbaters zullen via de M-werking van het parket een minnelijke schikking ontvangen. Tijdens een gelijkaardige actie in april werden al eens 249 voorwerpen in beslag genomen. (mm)