Wie stichtte branden in Alken? Buurtbewoners getuigen voor Tongerse rechter

Een 26-jarige man uit Kortessem staat voor de Tongerse rechtbank terecht voor drie brandstichtingen in Alken. Tijdens de noodlottige nachten in 2018 werd hij door een buurvrouw herkend als de fietser die wegreed van bij de vlammen. Donderdag kwamen zes buurtbewoners getuigen.

“Ik ben 100 procent zeker dat hij de fietser is die ik gezien heb tijdens de nacht van de branden”, klonk het overtuigd bij een buurtbewoonster die kwam getuigen voor de Tongerse rechtbank. De twintiger zelf houdt al jaren zijn onschuld vol. “Ik werk hard en ’s nachts slaap ik. Ik ben het echt niet geweest.”

In 2018 werd Alken opgeschrikt door verschillende branden. Op het eerste zicht leek het te gaan om een pyromaan die meerdere keren toesloeg. In totaal ging het om zestien branden, maar slechts drie branden werden uiteindelijk doorverwezen naar de rechtbank.

Brandversnellers

Tijdens de eerste brand, op 14 november 2018, brandde de achterbouw van een vierkantshoeve op de Grootstraat volledig uit. De eigenaar van de boerderij hoorde rond 23 uur een sissend geluid en stelde vast dat het bijgebouw in lichterlaaie stond. Door de brokstukken van de brand werd ook de auto van de buren beschadigd. De branddeskundige stelde vast dat de brand aangestoken was op de hooizolder. Volgens een buurvrouw fietste er tijdens de brand een onbekende man voorbij die vroeg of de hulpdiensten verwittigd waren. “Maar ik heb hem toen niet gezien”, vertelde ze voor de rechter. “Ik hoorde alleen zijn stem. Ik heb daar op dat moment ook niet veel aandacht aan besteed.”

Op 23 november werden buurtbewoners om 1 uur ’s nachts opnieuw opgeschrikt door drie harde knallen. Een andere boerderij in de straat bleek toen in vlammen op te gaan. Iets verder vatte ook een houtstapel vuur. Weer werd er gebruikgemaakt van brandversnellers. Ook werd de buurvrouw, die in pyjama de straat opgelopen kwam, opnieuw aangesproken door een man op een fiets. De man was in het donker gekleed en had een kap op. “Zijn de hulpdiensten al verwittigd? vroeg hij opnieuw. Ik kreeg een flashback en ik herkende zijn stem”, aldus de buurvrouw. “Ik wist meteen dat hij het was.”

De buurvrouw duidde tijdens een fotodossier de twintiger aan als de fietser. Die werd later aangehouden op verdenking van het stichten van de branden. Opvallend: in januari 2018 brandde zijn eigen boerderij ook af.

Getuigen

De Tongerse procureur wees eerder op alle elementen in het dossier die naar de twintiger wijzen. Zo legde hij een leugenachtige polygraaftest af, markeerde hij een van de brandhaarden in zijn telefoon en bleef hij tijdens de nachten van de branden niet bij zijn vriendin slapen. Toch was de aanklager niet overtuigd van de schuld van de man. “Zijn dat allemaal echt bewijzen dat hij de branden heeft gesticht? Ik vind dat moeilijk om te zeggen”, klonk het. Hij vroeg eerder geen straf en gedroeg zich naar de wijsheid van de rechtbank.

De rechter besliste daarom om de zes buurtbewoners op te roepen als getuigen van de feiten. Onder hen dus ook de buurvrouw die de man herkende. Samen met nog een andere buurtbewoner duidde ze ook donderdag tijdens haar verhoor de jongeman aan als fietser. De vrouw zou de twintiger kennen omdat hij al eens klusjes bij haar uitvoerde.

Motief?

Een andere getuige was dan weer zeker dat het niet om de twintiger ging. “Ik heb maanden later een andere man zien fietsen die aan de persoonsbeschrijvingen voldeed”, klonk het. “Waarom zou deze jongen dat doen? Hij heeft toch geen enkel motief? Volgens mij zijn alle branden aangestoken door individuele personen die veel oude nest hebben en zo zelf voordeel willen halen uit het verhaal van een pyromaan.”

Op 5 oktober wordt de zaak nog een keer in voortzetting gesteld. Dan reageren de procureur en de advocaat van de beklaagde, meester Pieter Filipowicz, op de getuigenverklaringen.