Limburgers Gillé en Vliegen halen dubbelfinale op Roland Garros na tweesetter

Sander Gillé (ATP dubbel 40) en Joran Vliegen (ATP dubbel 41) hebben zich donderdag geplaatst voor de finale van het mannen dubbelspel op Roland Garros. De Limburgers versloegen op court Simonne-Mathieu de Nederlander Matwé Middelkoop (ATP dubbel 23) en de Duitser Andreas Mies (ATP dubbel 29), samen het twaalfde reekshoofd, in twee sets (6-4 en 7-5). De partij duurde een uur en 42 minuten.

In de finale treffen ze zaterdag de Kroaat Ivan Dodig (ATP dubbel 8) en de Amerikaan Austin Krajicek (ATP dubbel 5), samen het vierde reekshoofd. Zij klopten in hun halve finale eerder op de dag de Spanjaard Marcel Granollers (ATP dubbel 21) en de Argentijn Horacio Zeballos (ATP dubbel 19) in twee sets (6-3 en 7-6 (7/3)). Granollers en Zeballos waren als tiende geplaatst.

Het is voor de 32-jarige Gillé uit Hasselt en de 29-jarige Maaseikenaar Vliegen hun eerste grandslamfinale als duo. In het gemengd dubbel (met de Noorse Ulrikke Eikeri) schopte Vliegen het vorig jaar wel tot in de finale op het Parijse gravel.

De twee nemen als duo voor de vierde keer samen deel aan Roland Garros. De vorige twee jaar haalden ze telkens de derde ronde. In 2020 sneuvelden ze in de eerste ronde.

Eerder dit jaar wonnen Gillé en Vliegen de ATP 250-toernooien in het Indische Pune en het Portugese Estoril. Ze zitten zo intussen aan negen ATP-titels in hun carrière.

Gillé en Vliegen treden op Roland Garros in de voetsporen van Olivier Rochus en Xavier Malisse. Zij wonnen het dubbelspel in 2004. Dick Norman bereikte met de Zuid-Afrikaan Wesley Moodie de finale in 2009.