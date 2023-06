Lotto-Dstny ziet kopman Maxim Van Gils uit Dauphiné stappen: “We willen ook zijn Tourdebuut niet hypothekeren”

De kopman van Lotto-Dstny had nochtans zeer veel verwacht van deze rittenkoers die eindigt in Grenoble, waar zijn Mathilde woont en die hij vorig jaar in de Dauphiné bij de start in Rives leerde kennen. “Het was zinloos om verder te rijden”, legde ploegleider Kurt Van de Wouwer uit. “Maxim is vrijdag licht verkouden neergestreken in het hotel en het werd alleen maar slechter en slechter. Ondertussen is hij beginnen hoesten. Met het oog op zijn Tourdeelname wilden we geen enkel risico nemen.” (hc)

