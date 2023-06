Man met gedeelde Belgische nationaliteit opgepakt in Djibouti

Nasser Abdillahi Boulaleh, een man met de Belgische en Djiboutiaanse nationaliteit, is opgepakt in Djibouti. Dat bevestigt de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken donderdag. De man, de vroegere penningmeester van oppositiepartij Renouveau Démocratique et le Développement (MRD), werd afgelopen zaterdag opgepakt op de luchthaven, zo vernam Belga.

MRD meldde via de sociale media dat Nasser Abdillahi Boulaleh op de luchthaven van de hoofdstad Djibouti na aankomst ingerekend zou zijn. Hij was afgereisd met een vlucht met vertrek in Parijs. Hij zou zonder enige bijstand, juridisch noch medisch, opgesloten zijn. Verschillende bronnen dicht bij de man melden dat hij naar Djibouti gereisd was voor een bezoek aan familie.

MRD hekelt de mensonwaardige omstandigheden van zijn detentie en een willekeurige arrestatie. “We vrezen echt voor zijn leven.”

De FOD Buitenlandse Zaken bevestigt de situatie op te volgen via de ambassade in buurland Ethiopië, die bevoegd is voor Djibouti. “Ze zal, in het kader van consulaire bijstand, aandringen dat zijn rechten, met name bijstand van een advocaat, gerespecteerd worden”, aldus de woordvoerder.

Ook de Belgische advocaat Alexis Deswaef, vicevoorzitter van de Internationale Federatie voor de Mensenrechten, volgt de hele situatie van nabij op. De advocaat gespecialiseerd in mensenrechten is de raadsman van de MRD. Deswaef werd in maart zelf bij aankomst in het Oost-Afrikaanse land meteen uitgewezen. “Deze opeenvolging van arrestaties is onrustwekkend en onaanvaardbaar, na die van Moustapha Ahmed Ali”, verwijst Deswaef naar de arrestatie eerder dit jaar van Moustapha Ahmed Ali, de coördinator van MRD in Europa. Ook hij heeft de Belgisch-Djiboutiaanse nationaliteit. Moustapha Ahmed Ali zei eveneens dat hij naar Djibouti gereisd was voor een familiebezoek. Na een week werd hij uitgewezen naar België.