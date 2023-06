Belgisch skincaremerk belooft een evenwichtige huid dankzij cannabinoïden, maar werkt dat echt?

CBD-olie om rustig te worden kennen we al, maar in schoonheidsproducten is de stof een relatief nieuw ingrediënt. Het Belgische Ganō Care is alvast grote fan. In een persbericht schrijft het merk dat cannabinoïden onmisbaar zijn om onze innerlijke balans te herstellen. Want: de chemische stoffen zitten niet alleen in alle planten van het cannabisgeslacht, maar ook in ons eigen lichaam. En daar is er sprake van enig onevenwicht. De een kampt met overschotten, de ander heeft mogelijk een tekort aan lichaamseigen cannabinoïden.

De routine box kost momenteel 59 euro.

De ‘routine box’ van het label, met daarin oliën en huidproducten op basis van cannabinoïden, moet die balans optimaliseren. “Je bent gemiddeld zes druppels verwijderd van het ultieme evenwicht. Door deze hoeveelheid cannabinoïden toe te voegen aan je dagelijks ritueel, bereik je ‘homeostase’, ofwel de perfecte balans”, staat er te lezen. “Welke soort cannabinoïden je nodig hebt, hangt af van persoon tot persoon. Ook de behoefte aan cannabinoïden verschilt per individu. Daarom lanceren we een box met de juiste producten op maat van jouw nood.”

Dermatoloog Sven Lanssens bevestigt dat het menselijk lichaam CBD-achtige substanties produceert. Maar of producten op basis ervan wonderen kunnen doen voor je innerlijke balans en — bij uitbreiding — de huid betwijfelt hij. “Het probleem met cannabinoïden is dat niemand eigenlijk weet wat er van aan is. Nog niet zolang geleden keurde de FDA het goed om studies uit te voeren rond cannabinoïden. Vroeger mocht dat niet omdat cannabinoïden als drugs werden beschouwd. Uit de weinige onderzoeken die er vandaag al zijn, valt nog niet veel te concluderen omdat tijdens de testen proefdieren werden gebruikt. Er is enige indicatie dat cannabinoïden een ontstekingswerend effect zouden kunnen hebben. Welke dosis daar voor nodig is, hoe frequent je zo’n producten mag gebruiken en wat de langdurige effecten zijn, is vandaag heel moeilijk te zeggen.”