Bewoners van Oostereinde- en Zonnestraat klinken op nieuwe weg

Eind 2019 werd samen met ontwerper Geotec en de buurtbewoners een gedragen ontwerp uitgewerkt. Burgemeester Luc Wouters (cd&v): “In augustus 2022 startte de aannemer met de werken. De buren toonden veel begrip en geduld tijdens de werken want die gingen gepaard met hinder en ongemakken als modder, stof, lawaai en niet bereikbaar zijn. Vooral de handelaars met een pizzeria, kapper, drankenhal, garage, een winkel, kebabzaak en een bloemist hadden veel nood om vlot bereikbaar te zijn. Alle omwonenden werden uitgenodigd om deze twee straten feestelijk te openen en het lint werd doorgeknipt door drie kinderschepenen en de oudste en jongste bewoner van de Zonnestraat, Gusta Vandermaesen en Hanna Huszár. Dankzij de gescheiden riolering worden regen- en afvalwater apart afgevoerd. Het regenwater van de Zonne- en Oostereindestraat loopt via infiltratiebuizen naar de Pastoor Frederickxstraat en het water kan ter plaatse in de grond trekken. Het overtollige regenwater loopt naar de Mangelbeek. Binnenkort wordt de nieuwe straatverlichting geplaatst en in het najaar plant de aannemer nog bijkomende groenperken aan. Als gemeente betaalden we 650.000 euro, Fluvius 750.000 euro en de provincie Limburg voorzag voor ons als gemeente een subsidie van 200.000 euro uit het fietsfonds.”

Schepen van Mobiliteit Rita Moors (N-VA) vertelt dat er een gedragen ontwerp werd uitgewerkt. “Dat gebeurde nadat we van de buurtbewoners bemerkingen ontvingen. Er werd gekozen voor een eenrichtingsstraat en brede voetpaden zodat de fietsers en voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen. We zijn tevreden met het eindresultaat en daar hebben we samen met de buurtbewoners op geklonken.” (klu)