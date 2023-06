Hasselt

Nadja Vananroye werd in 2016 CD&V-burgemeester van Hasselt in opvolging van Hilde Claes. Twee jaar later zorgde een woelige coalitievorming ervoor dat ze uit de politiek stapte. Als algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis Limburg pakt ze vandaag de enorme uitdagingen in de zorgsector aan. Te beginnen met een tekort aan geld én mensen.