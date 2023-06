Lisa Schijvens uit ‘Junior op zoek naar de liefde’ is vermist

Lisa Schijvens, die niet zo lang geleden te zien was in tv-programma Junior op zoek naar de liefde, is vermist. Haar familie verspreidt een oproep op Facebook in de hoop haar te vinden.

“Mijn zus Lisa Schijvens is al meer dan 24 uur telefonisch niet bereikbaar”, schrijft broer Gilles op Facebook. “Dit zijn we niet van haar gewoon. Ze is niet aanwezig op haar appartement. We zijn zeer ongerust.” Lisa woont in de Antwerpse gemeente Wilrijk.

De familie vraagt uit te kijken voor Lisa. Wie iets gezien heeft, kan contact opnemen met broer Gilles via Facebook. Hij vraagt onderstaande post zoveel als mogelijk te delen. “Mijn ouders zouden zo dadelijk graag met een gerust hart op reis willen vertrekken.”