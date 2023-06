ROLAND GARROS. Gedupeerde Miyu Kato en Duitser Tim Pütz winnen gemengd dubbel

De Japans-Duitse tandem won in een supertiebreak (4-6, 6-4 en 10/6) op Court Philippe-Chatrier van de Canadese Bianca Vanessa Andreescu en de Nieuw-Zeelander Michael Venus. De partij duurde een uur en 35 minuten. Zowel voor de 28-jarige Japanse als de 35-jarige Duitser is het de eerste eindoverwinning op een grandslamtoernooi.

Kato werd eerder in de derde ronde van het vrouwen dubbelspel samen met de Indonesische Aldila Sutjiadi gediskwalificeerd nadat de Japanse speelster een bal ongewild tegen het hoofd van een ballenmeisje mepte. De umpire gaf Kato aanvankelijk een waarschuwing, maar na een lange discussie besliste de wedstrijdleiding om het duo toch uit het toernooi te halen. De beslissing werd op boegeroep van het publiek onthaald.

Vorig jaar speelde Joran Vliegen de finale van het gemengd dubbelspel in Parijs. Aan de zijde van de Noorse Ulrikke Eikeri moest hij in twee sets de duimen leggen voor de Japanse Ena Shibahara en de Nederlander Wesley Koolhof. Dit jaar kwamen er geen Belgen in actie in het gemengd dubbelspel.