Spectaculaire beelden tonen uitbarsting van Kilauea-vulkaan op Hawaii

De Kilauea-vulkaan op het Amerikaanse eiland Hawaii is aan het uitbarsten. Op beelden, die ook live op YouTube gestreamd worden, is te zien hoe de lava uit de Halema’uma’u krater spuit en over de bodem van de krater stroomt.

De uitbarsting vond woensdagochtend rond kwart voor vijf lokale tijd plaats. Momenteel is er volgens de Hawaiiaanse Emergency Mangement Agency (EMA) geen gevaar voor omwonenden, maar zij blijven de situatie opvolgen.

De Kilauea vulkaan staat op het eiland bekend als de thuis van Pele, de vulkaangod, en barstte de afgelopen jaren enkele keren uit. De meest recente uitbarsting begon op 5 januari van dit jaar en duurde zo’n twee maanden.

Bewoners in de regio van de vulkaan worden aangeraden binnen te blijven of hun blootstelling aan vulkanische gassen te beperken door bijvoorbeeld een mondmasker te dragen. Maar ook “Pele’s haar” vormt een risico voor omwonenden. Die kleine glasvezels worden gevormd wanneer gasbellen in de lava breken, waardoor de lava draadjes gaat vormen. Die zijn vaak zo licht dat ze door de wind meegevoerd kunnen worden en in de huid of zelfs ogen van mensen terecht kunnen komen.