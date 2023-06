Kroaat Goran Kontic vervoegt STVV-staf

Bij STVV gaan de laatste vakantiedagen in. De nieuwe staf rond trainer Thorsten Fink krijgt vorm. Eén naam die we nog niet kenden: die van Goran Kontic. Een Kroatische physical coach. Nog opvallend: Sil Rouvrois is niet meer van de partij.

In Sint-Truiden starten maandag reeds de trainingen van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In het weekend worden medische testen afgewerkt bij Adlon. Zowel op zaterdag als zondag mogen de Kanaries zich wagen aan een reeks inspanningsproeven.

De stafleden zijn sinds woensdag volop de eerste trainingen aan het voorbereiden op het oefencomplex. Coach Thorsten Fink krijgt zoals geweten assistentie van landgenoot Sebastian Hahn, zijn vaste T2. Markus Pflanz is dus niet meer van de partij bij STVV, zijn vertrek werd reeds eerder gecommuniceerd. Opvallender: ook Sil Rouvrois is niet langer staflid. Achter de schermen wordt wel bekeken of er voor Rouvrois een rol is weggelegd in de jeugdbewerking.

Wie de nieuwe physical coach zou worden, was lange tijd koffiedik kijken. Op Sebastian Klein werd eind vorig seizoen al niet meer gerekend, na zijn dispuut met hulptrainer Lamine Cisse. Goran Kontic is de nieuwe naam. De Kroatische physical trainer volgt Klein dus op. Fink drong aan op de komst van Kontic, de twee kennen mekaar reeds van hun werk bij Al Nasr in Dubai. De staf wordt dus Duits-Kroatisch bij STVV.

Allicht zal de medische staf ook wat hervormd worden, al dan niet met nieuwe kinesisten. Die knopen worden de volgende dagen doorgehakt. Nog belangrijker: enkele inkomende transfers mogen verwacht worden. Er zijn mondelinge akkoorden, die moeten nog resulteren in handtekeningen. Wat trouwens ook nog het geval is voor Kontic, die zijn overeenkomst nog moet ondertekenen.