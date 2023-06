Nieuwe politiethriller in cinema knipoogt naar ‘The Silence of the Lambs’ met een sluipschutter

Dat er nog eens een onvervalste politiethriller in de bioscoopzalen opduikt, is enigszins een verrassing. Sinds enkele jaren zie je dat genre enkel nog op streamingkanalen. Maar het beetje verwantschap dat To Catch a Killer met The Silence of the Lambs vertoont, zal er wel voor iets tussen zitten dat de film een bredere kans krijgt.

Het probleem is echter dat deze genrefilm van Argentijn Damián Szifron (Wild Tales) eerder op de ontwikkeling van een politieonderzoek mikt dan op een ijzingwekkende thriller en dus toch flink afwijkt van de klassieker van Jonathan Demme. Shailene Woodley vertolkt de gekwelde politieagente Eleanor die in Baltimore een van de getuigen is van een slachting door een sluipschutter. Ze wordt gerekruteerd door FBI-agent Lammark (een uitstekende Ben Mendelsohn) om de moordenaar te vatten. Maar het duo moet schipperen tussen een eigen koers en de bevelen van hun incompetente oversten.

Szifron brengt alles vlot en knap in beeld, maar door te focussen op dat politieonderzoek dat door toedoen van de bazen soms vreemde bochten maakt, zullen de fans van efficiënte thrillers wat op hun honger blijven zitten. Maar To Catch a Killer hoort toch tot betere middelmaat.

‘To Catch a Killer’ speelt nu in de bioscopen