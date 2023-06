Ook in Italië weten ze dat Lukaku (weer) vrede zal moeten nemen met invalbeurt: “We krijgen het warmer van hem, maar...”

Het is het gespreksonderwerp bij Inter in aanloop van de Champions League-finale tegen Manchester City. Wie wordt de spitsbroer van Lautaro Martinez? Op basis van de vorige wedstrijden zal Inter-trainer Simone Inzaghi teruggrijpen naar eerste keuze Edin Dzeko (37). Maar valt die keuze nog wel te verantwoorden met een Romelu Lukaku (30) in absolute topvorm?

In La Gazzetta dello Sport gaat het – wat had je anders verwacht – uitgebreid over de finale van de Champions League. De schijnwerper staat gericht op een onderlinge strijd tussen twee Inter-spitsen: Edin Dzeko en Romelu Lukaku. Allebei willen ze hun plekje in de basis veroveren naast de onvervangbare Lautaro Martinez. De voorbije wedstrijden koos Inzaghi voor de Bosniër om Martinez te vervoegen in de aanval. Een keuze waar de Italiaan waarschijnlijk aan blijft vastklampen. Waarom zou hij ook veranderen? Voorlopig pakte het elke keer al goed uit en toonde de 37-jarige spits waarom hij terecht het vertrouwen krijgt.

Man met een missie

In de Italiaanse krant wordt echter ook een terechte vraag gesteld. Moet een Romelu Lukaku in topvorm niet altijd in de basis gezet worden? De Rode Duivel brandt van verschillende motivaties. Tot nu toe heeft Lukaku geen goede herinneringen overgehouden aan finales in Europese toernooien. In 2020 verloor hij met Inter van Europa League-specialist Sevilla. In de Europese Supercup van 2013 – Lukaku was toen actief bij het Chelsea van Mourinho – mistte hij zijn penalty in de strafschoppenreeks tegen Bayern München. Ook naar de criticasters van de Premier League toe heeft Lukaku nog iets te bewijzen. Na enkele goede passages bij West Bromwich en Everton slaagde de Rode Duivel er niet in om het waar te maken bij een Engelse topploeg (Chelsea (2x) en Manchester United).

Lukaku baalt na de gemiste strafschop tegen Bayern München. — © AP

Cijfers liegen niet

Dat de Belg niet meer dezelfde persoon is als enkele jaren geleden, zien ze bij La Gazzetta ook. Romelu straalt een soort van zen-achtige kalmte uit en is bovendien superefficiënt geworden vanaf de penaltystip. Van de achttien penalty’s die de Rode Duivel al heeft getrapt bij de Nerazzurri, trapte hij ze allemaal voorbij de keeper. Bovendien verkeert hij terug in de beste fysieke conditie sinds zijn terugkeer naar Milaan.

Op het vlak van cijfers verslaat Lukaku de Bosniër. Ondanks het feit dat hij in totaal maar 144 minuten op het veld heeft gestaan en nooit vanaf het begin is mogen starten, is Big Rom de enige die in elke ronde heeft gescoord of een assist heeft gegeven. In een opiniestuk zijn ze bij La Gazzetta ook duidelijk. “We krijgen het warmer van de Belg. Toch heeft Dzeko een kleine voorsprong in de hiërarchie van Simone Inzaghi.” Dan maar hopen dat onze Rode Duivel beslissend kan zijn als supersub?