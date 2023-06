E19 volledig afgesloten na ongeval met vrachtwagen met gevaarlijke goederen: “Hou ramen en deuren gesloten”

Een ongeval met twee vrachtwagens in de grenszone van de E19 in Meer (Hoogstraten) heeft een brand veroorzaakt die veel rookontwikkeling met zich meebrengt. De snelweg is er volledig afgesloten en aan omwonenden (en bestuurders) in de wijde omgeving wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden tegen de rook. Een van de betrokken voertuigen is een ADR-transport en vervoert dus gevaarlijke stoffen.