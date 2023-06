Waarschuwingsfase van ozon- en hitteplan geactiveerd: “Draag zorg voor jezelf en voor anderen”

Er worden ook hoge ozonconcentraties verwacht, maar Ircel verwacht geen overschrijdingen van de Europese informatiedrempel van 180 microgram/m³.

De waarschuwingsfase wordt in gang gezet omdat de temperatuursindicator die binnen het ozon- en hitteplan is vastgelegd, werd overschreden. De som van het verschil tussen de voorspelde maximumtemperatuur en 25 graden in Ukkel, over een periode van 5 dagen, is hoger dan of gelijk aan 17 graden. Bij die berekeningen worden enkel positieve verschillen in rekening gebracht.

Het departement Zorg vraagt iedereen zorg te dragen voor zichzelf en voor anderen. “Bij hoge temperaturen vragen immers vooral kinderen en ouderen extra aandacht om eventuele gezondheidsrisico’s tegen te gaan. Gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen die werken met kwetsbare groepen, krijgen een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte”, aldus woordvoerder Joris Moonens. “Daarnaast luidt voor iedereen het advies: draag zorg voor anderen, drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Let er bijvoorbeeld op dat je kinderen of de ouderen in je buurt ook voldoende drinken en voldoende koelte vinden.”