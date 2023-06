Nu ook privé in de penarie: basketmonster Zion Williamson doet ‘gender reveal’, maar dan breekt de hel los door boze pornoster

Williamson werd in 2019 door New Orleans als eerste gekozen in de jaarlijkse NBA-draft, waarbij de grootste basketbaltalenten geselecteerd kunnen worden. De Amerikaan maakte indruk met zijn wonderbaarlijke atletische vermogen, wat in college resulteerde in een serie van monsterlijke dunks.

Dat succes kon Williamson niet volledig doortrekken bij de profs. Hij kende al snel voetproblemen en speelde slechts één op vier seizoenen meer dan de helft van de wedstrijden. Dit jaar kwam hij aan amper 29 (op 82) wedstrijden voor New Orleans. Williamson – een kolos van 198 cm en 128 kg – speelde zijn laatste match op 2 januari. En dat voor een speler die volgend seizoen 31 miljoen euro gaat verdienen...

Maar terwijl het sportief bergaf gaat, leek het privé uitstekend te gaan. Williamson maakte vorige week bekend dat hij en zijn vriendin Ahkeema in november hun eerste kindje verwachten, een meisje. Het koppel zag er dolgelukkig uit en vierde de verwachting met een groots familiefeest.

Maar nog geen dag later viel dat geluk als een kaartenhuisje in elkaar. Ene Moriah Mills stak via Twitter een heuse tirade af. Volgens de pornoster was Williamson onlangs nog bij haar. Dat probeerde ze te bewijzen door screenshots van Snapchat te delen en de dates die ze met de basketballer had tot in het detail te beschrijven aan haar meer dan één miljoen volgers.

Een selectie:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De hele affaire ging als een lopend vuurtje rond in de Verenigde Staten en op sociale media. Williamson en Mills haalden zelfs de uitzending van The Stephen A. Smith Show, het populaire Youtube-programma van de gelijknamige ESPN-journalist.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Aan de kant van Zion Williams blijft het intussen stil. Moriah Mills daarentegen blijft maar doorgaan. Ze beweert bedreigd te zijn door de familie van de NBA-ster.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

En vriendin Ahkeema? Die lijkt de hele heisa te klasseren onder de categorie ‘jaloezie’: