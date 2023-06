‘Big brother’-presentatrice Geraldine Kemper openhartig over verslaving van haar vader: “Ik heb zijn dood gemist”

Geraldine Kemper is openhartig over de verslaving van haar vader. — © BELGAIMAGE

‘Big brother’-presentatrice heeft op de Nederlandse televisie onthuld dat haar vader verslaafd was aan heroïne. Dit is de eerste keer dat ze over hem heeft gesproken.

Kemper groeide op zonder haar vader, die haar moeder, zusje en haarzelf verliet toen ze pas vijf jaar oud was. In het televisieprogramma Boerderij van Dorst vertelt ze openhartig over de heroïneverslaving van haar vader. “Ik heb het heel lang niet gezegd, maar hij is vorig jaar overleden en nu denk ik: Ik kan het best zeggen. Hij was verslaafd aan het bruine spul, heroïne”, zegt Kemper. “We zijn hem een beetje kwijtgeraakt. Ik was heel jong en ik heb achteraf pas gehoord wat er allemaal is gebeurd. Maar ik denk dat mijn moeder heeft gezegd: Het is dit of dat. En toen heeft hij voor dat gekozen.”

Hoewel Kemper hem nooit gemist heeft, heeft ze haar vader vijf jaar geleden opgezocht. “Ik dacht altijd: Hoe ziet deze man eruit?”, zegt de presentatrice. “Maar dan zie je hem na zo veel jaar en dan is het toch een soort van vreemde. Ik moet wel zeggen: hij was er niet helemaal bij. Hij vroeg drie keer hoe oud ik was. Maar hij had dan wel bijvoorbeeld een geprint artikel van mij hangen. Dus hij wist wel wat ik deed.”

Haar vader was nog wel verslaafd toen Kemper hem weer zag en verborg het ook niet. “Hij liet het gewoon zien. Dat spul”, zei ze. “Dat ik dacht: Zo gewoon is dat niet, maar het is zo gewoon voor zo iemand. Het was ook een beetje alsof ik een afterparty binnenkwam. De muziek stond nog aan. Echt heel erg.”

Afscheid van vader

Dit was ook de laatste keer dat ze haar vader zag. Vorig jaar belde het verzorgingshuis nog dat het niet goed met hem ging en reisde Kemper vanuit haar wintersportvakantie terug naar Nederland, maar dat bleek te laat te zijn. “Ik belde het verzorgingshuis dat ik eraan kwam en toen was hij dus al dood”, zei de presentatrice. “Dus ik heb het moment gemist.”

De dood van haar vader deed ook meer met Kemper dan ze had gedacht. “Ik verwachtte dat het langs me heen zou gaan, maar ik heb het vorig jaar nog best lastig gehad”, zei ze. “Je bent toch aan het rouwen om iemand die je eigenlijk niet goed kent. Maar ergens dacht ik: Nu kan ik hem ook niet meer echt leren kennen. Een vaag rouwproces.”