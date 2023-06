Ex-deelnemer ‘The voice’ (22) wil professioneel bokser worden: “Ik ben niet meer dezelfde persoon als voorheen”

Geraardsbergen

Ruben Katshiame (22) was al een succesvol jeugdvoetballer, onderscheidde zich als zanger in The voice op VTM en de jongeman wil nu ook profbokser worden. Tegelijk werkt hij aan zijn zangcarrière: met Change brengt Ruben een eerste single uit waarmee hij mikt op een internationaal publiek. Mama Chantal en vader Modeste zijn bij alles wat Ruben doet zijn grootste supporters.