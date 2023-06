Wind wakkert bosbrand in voormalig militair oefenterrein ten zuiden van Berlijn aan

De bosbrand in een voormalig militair oefenterrein ten zuiden van de Duitse hoofdstad Berlijn blijft zich donderdag uitbreiden.

De wind wakkert de vlammen aan en de getroffen oppervlakte is verdubbeld. Dat meldt een ambtenaar verantwoordelijk voor de openbare orde van de gemeente Jüterbog, Christiane Lindner-Klopsch. In het gebied bevindt zich niet ontplofte munitie.

Momenteel is 656 hectare getroffen, verklaarde de ambtenaar donderdagochtend. Bij een vorige stand van zaken was er maar sprake van 326 hectare. De hulpdiensten wachten nu af wat de gevolgen van de warme temperaturen zijn voor de bosbrand. De wind wakkerde de vlammen alleszins aan nabij Jüterbog, zowat 60 kilometer ten zuiden van Berlijn in de Oost-Duitse deelstaat Brandenburg.

De brand was uitgebroken op 31 mei. Woensdag werden de bluswerken hervat vanuit de lucht. De hulpdiensten zetten een politiehelikopter en een blusvliegtuig van de brandweerdiensten in. Brandweerlieden bleven er woensdag tot net voor middernacht op het terrein en twee brandweerwagens bleven ’s nachts ter plaatse.

De hulpdiensten geraken niet rechtstreeks tot de brandhaarden omdat er op heel het terrein niet-ontplofte munitie ligt. Het risico dat oude munitie ontploft, is te groot. Dorpen en steden in de regio van de bosbrand zijn vooralsnog niet getroffen.

Ook in 2018 en 2019 waren er grote bosbranden op het oude militair oefenterrein.